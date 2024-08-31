馬克龍訪塞爾維亞 簽約售12疾風戰機

值233億元 取代米格29

疾風戰機將於2029年前交付塞爾維亞，當中包括9架單座及3架雙座，取代塞爾維亞現役已老化的米格29戰機。法國將向塞爾維亞提供戰機後勤支援、備用引擎及部件。武契奇表示，塞爾維亞史上首次擁有西方製戰機，很高興能成為疾風俱樂部一員，疾風將令軍隊作戰能力明顯提升。他感謝馬克龍批准軍售交易，相信兩國軍隊未來有良好合作。武契奇嘗試安撫盟友俄羅斯，他透露馬克龍希望塞爾維亞加入對俄制裁，但他不會改變立場。