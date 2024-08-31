馬克龍訪塞爾維亞 簽約售12疾風戰機
【本報綜合報道】塞爾維亞總統武契奇周四在首都貝爾格萊德，與到訪的法國總統馬克龍簽署協議，確認塞爾維亞購買12架疾風戰機，總值27億歐元（約233億港元）。
值233億元 取代米格29
疾風戰機將於2029年前交付塞爾維亞，當中包括9架單座及3架雙座，取代塞爾維亞現役已老化的米格29戰機。法國將向塞爾維亞提供戰機後勤支援、備用引擎及部件。武契奇表示，塞爾維亞史上首次擁有西方製戰機，很高興能成為疾風俱樂部一員，疾風將令軍隊作戰能力明顯提升。他感謝馬克龍批准軍售交易，相信兩國軍隊未來有良好合作。武契奇嘗試安撫盟友俄羅斯，他透露馬克龍希望塞爾維亞加入對俄制裁，但他不會改變立場。
馬克龍國事訪問塞爾維亞兩天，受到最高規格招待。他形容協議具有歷史性及十分重要，展示出塞爾維亞的戰略勇氣。對於協議是否限制塞爾維亞與盟友分享疾風戰機技術，馬克龍則指包括與任何防務協議一樣的保證，但沒有詳細說明。馬克龍強調，法國支持塞爾維亞加入歐盟，希望塞爾維亞可成為巴爾幹國家榜樣。
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