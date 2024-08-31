西方援烏F16首墜毀 疑愛國者導彈誤擊

梅斯

烏克蘭總參謀部周四證實，首架西方援助的F16戰機周一墜毀、機師陣亡，國防部成立特別調查委員會徹查事件。F16墜毀原因眾說紛紜，烏克蘭最高議會議員別祖格拉婭（Mariana Bezuglaya）稱，可能是愛國者防空導彈誤擊所致，批評軍方企圖掩飾真相淡化事件。

烏克蘭總參謀部指，烏軍多架F16聯同防空部隊應對俄羅斯導彈攻擊。失事F16由梅斯（Aleksey Mes）中校駕駛，梅斯座機擊落4枚俄羅斯巡航導彈，接近下一個目標期間失去聯繫，其後證實墜毀。梅斯呼號為「月魚」（Moonfish），是少數接受過F16飛行訓練的烏克蘭空軍機師。梅斯家鄉、沃倫州盧茨克市議員在社交平台上，發布梅斯訃聞。梅斯與呼號為「果汁」（Juice）的皮爾希奇科夫（Andrey Pilshchikov）曾在同一中隊服役，皮爾希奇科夫已在去年8月陣亡。

機師陣亡 軍方遭質疑掩飾 烏克蘭空軍司令奧列修克宣布，梅斯追晉上校。梅斯的葬禮於周四舉行，有數百人出席，包括同袍及親友等。兩架米格29戰機飛過會場上空，向梅斯作最後致敬。遺屬接過曾蓋在梅斯靈柩上的烏克蘭國旗時，難掩悲傷之情。有美媒引述烏克蘭空軍消息人士指，正檢視多個可能原因，包括機師失誤、技術故障及友軍誤擊。

別祖格拉婭則引述消息指，因烏軍不同單位缺乏協調，愛國者防空導彈擊中梅斯的F16座機。她表示，誤擊在戰爭期間有可能發生，但軍隊謊言文化會導致戰局惡化甚至崩潰，就如在波克羅夫斯克方向的戰事一樣。別祖格拉婭是烏克蘭最高議會國家安全和國防問題委員會副主席，與總統澤連斯基同屬執政人民公僕黨，她曾多次嚴厲批評烏軍高層。

美國國防部副發言人辛格稱，烏克蘭尚未提出協助調查的要求，因此無法判斷事故原因。俄羅斯國防部周一曾指，使用遠程空基、海基武器和無人機，針對烏克蘭國防工業關鍵能源設施、多個存放西方援助彈藥的機場，展開大規模高精度攻擊。

俄指控烏對平民用榴霰彈 另外，俄羅斯外交部烏克蘭罪行無任所大使米羅什尼克昨日指，烏克蘭在用榴霰彈炮擊庫爾斯克州民宅，「它（榴霰彈）在哪裏爆炸，哪裏就會炸成廢墟，一塊完整的玻璃也不會留下」。他批評，烏克蘭對平民使用這種武器尤為無恥。本報綜合報道