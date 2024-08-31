兩岸國際

台漢登富士山期間猝死

有遊客命喪富士山。 有遊客命喪富士山。
有遊客命喪富士山。
【本報綜合報道】日媒報道，一名49歲台灣男子周四下午1時40分左右在靜岡縣富士山御殿場路徑六合目附近死亡。
黃姓男子從台灣到日本旅行，與多名友人共同攀登富士山，在山上突然失去意識，他的同行者透過山上小屋工作人員報警。警方表示，男子被確認死亡，靜岡縣山岳遇難救助隊正調查事件。
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