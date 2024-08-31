珊珊襲日本西部4死 東京促39萬人撤離

【本報綜合報道】強烈熱帶風暴珊珊重創日本西部，交通大亂，造成至少4人死亡，94人受傷，一人失蹤。珊珊昨日凌晨集結在九州熊本縣，向東緩慢移動。中心最高風力為時速90公里，而最高陣風達時速126公里。東京都向10個區發布避難疏散指示，要求超過39萬人撤離。

珊珊導致愛知縣蒲郡市竹谷町周二晚上發生山泥傾瀉，一幢民宅被埋，屋內當時一家五口，3人死亡。

今取消至少42班內陸機 四國德島縣上板町一間兩層高民宅屋頂吹毀，一名80歲老漢喪生。九州新幹線昨日繼續停駛，來往東京站及新大阪站的東海道新幹線周四晚起停駛，但名古屋站到新大阪站區間已從昨日上午10時左右起恢復行駛；至於東京站到名古屋站區間仍維持全天停駛。九州新幹線昨日全線停駛，山陽新幹線的廣島站到博多站區間從首班車起停駛。

日本航空和全日空（ANA）昨日合計取消633班內陸航班，兩家航空公司今日仍取消42班內陸機。香港快運周四一架編號UO642前往四國香川縣的航班因強風未成功降落高松機場，傍晚轉飛降落大阪關西國際機場。原定當日由高松返港的乘客需要自行乘車前往關西機場，乘搭今日返港的航班。