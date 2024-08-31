賀錦麗民調領先 惟在搖擺州落後特朗普

【本報綜合報道】美國總統選舉11月舉行，最新民調周四顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗以支持率45%，領先共和黨對手特朗普的41%，顯示她激起選民熱情，但在關鍵數個州的民調仍落後。

女性拉丁裔選民支持度升 民調指出，美國副總統賀錦麗在登記選民間支持率領先前總統特朗普4個百分點。她在7月底的民調僅領先特朗普一個百分點，如今優勢有所擴大。

賀錦麗的女性和拉丁裔選民支持率升高。民調是在截至周三為止的8天內進行，誤差範圍為兩個百分點。

在女性和拉丁裔選民間，賀錦麗皆以支持率49%，也就是高達13個百分點的差距大幅領先特朗普的36%。特朗普在白人和男性選民間支持率的領先程度，則皆與7月民調結果類似。不過最新民調指出，他在無大學學歷選民間的優勢從7月的14個百分點降至7個百分點。

根據民調，在威斯康辛州、賓夕凡尼亞州、喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅萊納州、密歇根州及內華達州等搖擺州，特朗普的登記選民支持率為45%，領先賀錦麗的43%。