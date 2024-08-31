特朗普到公墓拍照 美軍方斥違法競選

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普日前在阿靈頓國家公墓與烈士家屬拍照時，與職員發生衝突。軍方罕見指摘特朗普團隊違法進行競選活動，職員當時試圖阻止，其專業精神受到不公正攻擊。特朗普周四首次開腔回應，強調團隊事前得到拍攝許可，批評事件是華盛頓政治操作，形容肇事公墓職員是「壞人」。

明知禁作政治活動仍照做 受烈士家屬邀請，特朗普周一到阿靈頓國家公墓向3年前美軍撤出阿富汗時部分陣亡士兵致敬。軍方周四發表聲明指，特朗普事前已獲悉，聯邦法律、陸軍法規和國防部政策明確禁止公墓進行政治活動。但期間一名試圖確保規則得到遵守的職員突然被推開，她採取專業行動避免進一步干擾。事件已向陸軍邁爾‧亨德森-霍爾聯合基地警方報告，肇事職員後來決定不作起訴，軍方認為事件已告結束。

特朗普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）在聲明強調，私人攝影師當時獲准進入處所，但顯然患有精神疾病的個人決定用身體阻擋特朗普團隊成員。特朗普在周四密歇根州競選集會上提到事件，指自己當時是獲烈士家屬要求在墓前合照。他批評現任總統拜登因為無能害死阿富汗士兵，如今卻指摘他在墓碑前與一家人合影，強調自己毋須以此宣傳炒作。美媒報道，特朗普競選團隊考慮公開事發影片。