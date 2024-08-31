國學機構突關多館涉欠薪

內地國學教學培訓機構秦漢胡同於不同地區的多間場館近日突然關閉，機構被爆拖欠教師工資，另有家長稱剛續繳學費數萬元人民幣，面臨退費困難等問題。此外，上海、浙江杭州和江蘇南京等多地亦有教師聲稱，遭秦漢胡同拖欠薪金，部分教師至今未收到7月和8月的薪酬，曾在工作群組詢問，卻被經理踢出群組。（綜合報道）