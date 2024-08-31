深圳設電動單車限行區 護學校周邊

【本報綜合報道】內地電動單車普及，卻因不時與其他道路使用者發生衝突和事故，引發安全擔憂。廣東省深圳市近日通知，針對電動單車等非機動車新增三級限行區，設置在部分學校周邊道路，分時段禁止除市民用於接送學生上下學以外的電動單車通行。通告有效時間為下月1日至明年2月28日。

市內保有量逾500萬輛 深圳市公安局交通警察局上周六發布關於對電動單車等非機動車實施通行管理措施的通告，在繼續保留一級、二級限行區管理策略的基礎上，為保障學校周邊路段上下學安全，新增三級限行區，限行時段為早晚高峰期及中午放學期間，但學校周邊路段在寒暑假不執行限行。主要範圍為學校周邊、道路通行條件較差且無地塊唯一出入口、路段送貨需求較低，主要為通過性車流的路段。

數據顯示，深圳市電動單車呈快速增長，保有量已逾500萬輛，超過全市機動車保有量。涉電動單車交通安全事故日趨上升，特別是學校周邊電動單車之間及電動單車與行人事故高發，學校及學生家長對規範校園周邊道路電動單車通行有強烈訴求。