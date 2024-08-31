四川盆地續高溫 重慶多校延開學

【本報綜合報道】江蘇、浙江和上海等地逐漸降溫後，四川盆地迎來持續且同期罕見的高溫天氣，酷熱程度可能僅次於2022年的最強高溫過程。內媒昨日報道，預計未來一周，四川東部、重慶等地氣溫繼續維持在40℃至43℃，本輪高溫會不間斷持續到9月上旬。

江南和華南昨起開啟新一輪高溫過程，預計直至下月初，關中平原、黃淮中西部、江漢、江淮、江南一直到華南北部會逐漸迎來高溫天氣，其中河南、陝西、湖北、湖南和江西等部分地區最高氣溫或達37℃以上；湖北武漢、湖南長沙、江西南昌今日開始將有高溫天氣，明日前後最高氣溫達37℃至39℃，但本輪再度增強的高溫過程中，最熱區域仍將是四川盆地。

高溫料到9月上旬 四川的高溫天氣預計每天將達8至12小時或以上，強度也較為極端性，屬同期少見。重慶市上周一以來高溫未曾中斷，截至周四已經連續9天超過40℃，可能首次實現8月下旬所有日子都40℃以上。因持續高溫，重慶交通大學、重慶工程學院、重慶對外經貿學院和重慶外語外事學院等多間高校，會延遲開學。