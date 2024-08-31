沙利文總結訪華感坦誠 稱中美元首或年底會面

討論台海南海議題 擬數周內領導層通話 美國白宮國家安全顧問沙利文前日晚上在北京召開記者會，總結3日訪華行程。他形容與中方官員的會面具建設性、坦誠和實質，雙方相信保持溝通渠道重要，正計劃未來數周進行領導層級的通話，期望能延續討論。

沙利文表示，中美元首今年年底仍然有可能在出席國際會議期間會面，如亞太經合組織及二十國集團會議，但現時沒有兩國元首會晤的公布。沙利文指與中方官員見面時，向中方重申台海和平穩定的重要性，以及華府對印太地區的承諾，亦有談及南海、中東和烏克蘭局勢等一系列議題。對於今次是中央軍委副主席張又俠首次與美國拜登政府官員會晤，沙利文形容是非常重要，雙方可以就台海及南海等關鍵議題交換意見，釐清意圖及擔憂，有助未來負責任地管理雙方關係。

指對一中涉台政策不變 被問到會上是否有談及美國副總統賀錦麗參選總統，沙利文未有直接回應，只表示每次與中方官員會晤，都會表明不接受任何國家干預美國選舉，今次亦一樣。

他又指，賀錦麗是拜登外交政策小組的核心成員，在負責任地管控兩國關係、避免衝突和對抗方面，與拜登的看法一致。沙利文又強調，華府對於一個中國政策以及其他涉及台灣的政策不變，認為過去數十年來有助維持台海和平穩定，會繼續維持。

與王毅談6輪 逾11小時 中國外交部北美大洋洲司司長楊濤同晚就沙利文訪華向媒體作介紹。他表示，中共中央政治局委員兼外長王毅周二、周三兩天同沙利文助理舉行戰略溝通，雙方前後談了6輪，11個多小時，討論了中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題。中央軍委副主席張又俠也會見了沙利文。

楊濤表示，這是王毅主任跟沙利文舉行的第4輪戰略溝通，雙方在維也納、馬耳他、曼谷的前3輪戰略溝通以及在華盛頓的會見都取得了積極成果，此次到北京雁棲湖，離北京愈來愈近，談得也愈來愈深入。雙方都認為，此輪戰略溝通是坦誠、實質性、建設性。

楊濤又回答記者提問，關於經貿科技問題，美方所謂小院高牆已經不斷擴大，沒有了界限；美方應該知道，中國不可能始終處於產業鏈中低端，有能力、有需要也有權利向產業鏈中上游攀升；美方也應該明白，中美經貿關係的本質是互利共贏；打壓中國的經貿科技發展，損人不利己，也不會得逞。

關於南海問題，楊濤指出，中國捍衞自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移，致力於維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性；發展盟友夥伴關係是美國自己的事，但不要以此損害中國利益。菲律賓應當言而有信，美國也要做有利於地區和平穩定的事情。本報綜合報道