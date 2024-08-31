解放軍艦機聯練 強化海上滯空能力

【本報綜合報道】解放軍南部戰區海軍航空兵某部聯合某艦艇支隊，近日在某海域開展多課目艦機聯合訓練。此次訓練是為進一步強化直升機海上滯空能力和遠距離作戰能力，有效提升艦機聯合的機動性和實戰化水平，以確保後續遂行各類遠海戰訓任務。

確保執行遠海戰訓任務 訓練之始，數架戰機整裝待發，從某軍用機場起飛。第一架直升機抵達預定海域後，機組成員立即展開低空偵察，研判分析海域態勢，並規劃建立搜救航線。訓練模擬有人墮海，機組成員迅速鎖定墮海人員方位，派搜救員入水固定墮海人員後，一同返回機艙，並將其送至某艦船轉運救治。

在夜間訓練中，直升機根據塔台指令抵達目標海域，與艦船建立通聯。海上風浪突變、風雨驟降後，艦船搖擺幅度增大，着艦難度增加。機組成員迅速判明風速風向，配合艦船航速，下滑至指定高度，建立下滑線並找準時機果斷下降，成功完成着艦。短暫停留後，直升機再次起飛，並轉入懸停加油、協同反潛等多課目實戰化訓練，一直持續到凌晨。