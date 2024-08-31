華斥日蓄意挑撥南海局勢 無理抹黑

【本報綜合報道】中國駐日本大使館發言人昨日批評日方再次在南海問題對中方無理攻擊抹黑，蓄意攪動南海局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並提出嚴正抗議。

駐日使館發言人表示，菲律賓一再在中國南海島礁侵權挑釁，嚴重侵犯中方領土主權和海洋權益，負有全部責任，中方採取必要管制措施完全正當、合法、合理，現場操作專業、克制、規範。發言人強調，中國不接受、不承認南海仲裁案非法、無效裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動，堅決反對日方借所謂裁決向中方施壓，直言任何披着法律外衣的政治操弄結局注定失敗。長期以來，日方夥同美國等少數國家以各種手段插手南海，扮演了極不光彩的角色。中方嚴肅敦促日方停止挑撥是非、慫恿對抗，不要在攪局南海的錯誤道路上愈走愈遠。

指美於菲部署導彈掀地緣對抗 在北京，中方再次回應美國在菲律賓部署中程彈道導彈，外交部發言人林劍批評美菲此舉挑動地緣對抗，加劇地區緊張局勢，破壞地區和平穩定，已引起地區國家的高度警惕和關切。林劍說，菲方應當清醒地認識到美方的真實目的，回應地區國家的共同關切，不要犧牲自身的安全利益，為美國火中取栗，按此前的公開承諾，盡快撤走中導系統。

另一邊廂，中國兩艘海警船周三凌晨駛入釣魚島周邊水域，在周邊連續逗留超過38小時至周四傍晚才駛離。美國國會眾議院誇黨派代表團本周訪日，周四會晤日本官員及首相岸田文雄，表達對美日聯盟的支持，並討論兩國如何合作打擊中國日益增長的軍事、經濟和意識形態挑釁。