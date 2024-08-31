民眾黨急開會設緊急應變小組

【本報綜合報道】台北檢廉昨日兵分7路調查京華城改建弊案，搜查前台北市長柯文哲住處、民眾黨黨部等多處。柯文哲所屬的民眾黨緊急召開臨時中央委員會，宣布成立緊急應變小組，力挺柯文哲捍衞清白。

記者會由立委黃國昌說明開會決議內容，除了即時成立中央緊急應變小組，並由中央委員林富男、中評會主委李偉華及黃國昌擔任共同召集人，並納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間維持黨務運作。

斥搜中央黨部逾越偵查必要 民眾黨指摘檢調明知民眾黨中央黨部不設主席辦公室，仍搜查執意於黨部同仁工作空間進行摸索式搜證，屬逾越偵查必要範圍，意圖令人費解。該黨要求執政當局出面說明搜查行動具體事證、正當性與必要性，不要一再配合政治攻擊與傳媒炒作，並敦促司法應依證據公正辦案，尊重偵查不公開原則，勿引導外界未審先判，侵害該黨及柯文哲名譽，同時譴責特定媒體捏造假新聞抹黑柯文哲。

由於柯文哲周四已宣布請假3個月，暫卸黨主席職務，民眾黨立委吳春城指「黨不能一天沒有主席」。黃國昌則指，不存在代理黨主席的問題，依黨章規定這需由中評會委員討論。