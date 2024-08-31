柯任內京華城容積率高至840%惹嫌

【本報綜合報道】柯文哲這次捲入的京華城購物中心改建弊案，源於2011年該購物中心以經營不善為由，向台北市政府提出土地使用計劃變更，希望將容積率從392%提高至560%，但遭時任市長的郝龍斌市府駁回。後來柯出任市長，台北市都市計劃委員會2021年通過京華城容積率提高至840%，惹來圖利涉貪的質疑。

由威京集團投資的京華城，2001年開幕時一度風光，曾是亞洲最大球體商場建築，但後來經營不善，於2019年結業。兩年後，京華城拆除，原打算改建成頂級商場辦公室大樓，惟因容積率問題與市府長期斡旋無果。

直至柯當選台北市長，此事遭監察院糾正，容積率恢復至560%。此時京華城再爭取過去的保障樓層面積12萬平方米，但遭北市都發局拒絕，京華城提起行政訴訟程序，最終敗訴。威京集團主席沈慶京其後向柯陳情，台北市政讓不符都更條件的京華城獲額外20%都更（都市更新）容積獎勵，使容積率增至840%。直至今年1月，監察院糾正北市府在欠缺法令依據下，創設容積獎勵項目。今年5月起， 台北地檢署偵辦京華城案，以證人身份密集傳喚逾20名北市府官員，包括以被告身份傳喚台北市前副市長彭振聲，並限制出境出海、限制住居。