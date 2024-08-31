京華城弊案 柯文哲列被告帶走 住所辦公室同遭檢搜

自稱坦蕩促當局說明 妻子被約談作證 台北地檢署偵辦台北前市長柯文哲任內涉及的京華城改建容積率弊案，有重大進展。檢廉人員昨晨分別到柯文哲位於台北市金山南路二段住所，以及位於台玻大樓的辦公室搜查。經過超過4小時的搜查後，柯文哲以被告身份被帶走接受偵訊。他步出住所時向在場記者表示「我非常坦蕩」，強調當局要說明有甚麼證據突擊搜查他的寓所和辦公室。

為查明柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840%的法律依據，有否違背法令，涉及圖利罪，檢廉本周就召開專案會議，決定搜查約談他。由於涉案的國民黨台北市議員應曉薇周二突然有意出境，因此提前收網，在周三兵分48路大搜查。檢廉周四聲押應曉薇、威京集團主席沈慶京、應曉薇的助理吳順民，昨日凌晨獲北院裁准。在昨日一早，檢廉即赴柯文哲的住所同步搜查，當場向他交付傳票。台媒目擊，上午7時許有4名戴口罩人士進入柯家，而柯文哲尚未離開住所。

過程中配合 黨力挺清白 至近中午時分，檢廉完成搜查，柯文哲現身並指自己非常坦蕩，知道沒有問題，很希望執政當局清楚說明，今天是有甚麼證據做搜索，他希望台灣的司法可以被信任。到下午，搜查行動結束，台媒指除了柯文哲住所和辦公室，檢廉還搜查了杭州南路的民眾黨中央黨部柯文哲辦公室、台北市前副市長彭振聲的住所，並依圖利罪被告身份，約談二人，並以證人身份約談柯文哲妻子陳佩琪和另一名證人。4人被帶回廉政署詢問，稍後將移送北檢覆訊。

民眾黨發聲明呼籲檢廉搜查期間謹守正當法律程序，切勿有逾越偵查必要範圍之舉動。民眾黨表示，該黨無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查。民眾黨支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲之名譽，該黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲捍衞清白。

檢方表示，柯文哲於搜查過程中沒有抗拒，願意配合，檢察官未實施拘提強制處分，其人身自由也未受拘束。針對民眾黨指摘檢廉逾越偵查必要範圍，北檢表示絕無此事，偵查過程遵守法律程序，執行搜索民眾黨中央黨部的部分，僅局限在柯文哲辦公室。

應曉薇涉受賄逾千萬 報道指，沈慶京涉花4,500萬元新台幣（約1,100萬港元）行賄應曉薇，透過應曉薇游說及施壓當時的柯文哲市府放寬京華城容積率，檢廉因此聲押沈慶京、應曉薇及經手賄款的吳順民。對被指周二帶台胞證有意在台中清泉崗機場搭機到香港，應曉薇辯稱並非有意躲避，只是要前往香港替97歲的高齡母親買藥。本報綜合報道