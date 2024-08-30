4歲童打碎珍稀陶罐 館方寬恕力邀再參觀

展品3500年歷史 不設圍欄終出事 以色列一名4歲男童近日一時好奇心起，在當地一間博物館打碎了一個有3,500年歷史的珍稀陶罐。他的父母感到十分擔憂，害怕自己或孩子受罰。館方不但未向男童一家追究責任，反而將陶罐修復後重新展出，並力邀這家人再來參觀。

英媒周三報道，該名男童上周五和父母參觀位於海法的赫克特博物館，剛到入口處，就將一個青銅時代陶罐摔成碎片。一時之間全場靜默，男童父親亞歷克斯（Alex）震驚不已，心中期盼不是自己孩子所為，但看到兒子慌張大哭，明顯就是闖下彌天大禍的始作俑者。

修復後重新展出 原來男童好奇罐內裝了甚麼，於是輕輕拉了一下就釀禍，其父母看着地上散落的碎片亦欲哭無淚，惟有向現場保安交代實情。令人意想不到的是，館方未有報警或要求賠償，反而認為男童屬無心之失，並非故意破壞展品，決定指派一名專家在短時間內修復陶罐，並安排放回原處展出。

館方承認，事件起因與博物館的傳統做法有很大關係，為了讓遊客盡可能近距離觀賞文物，幾乎所有展品都不設玻璃展示櫃和圍欄，即使此事過後仍未想改變。館方介紹，該陶罐製於迦南地區，估計以往用來盛載葡萄酒或橄欖油，至少可追溯到公元前2200年至公元前1500年。由於陶罐整體保存完整，所以十分罕見。本報綜合報道