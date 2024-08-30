FBI揭發 特朗普遇刺受傷 槍手本無特定對象

克魯克斯開槍擊中特朗普 （前右）右耳。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普7月13日在賓夕凡尼亞州巴特勒縣造勢時遇刺中槍受傷，聯邦調查局（FBI）周三公布調查進展，認為槍手克魯克斯原本沒有特定刺殺目標，是在特朗普陣營公布會到巴特勒縣造勢後，才極度專注於這次活動，認為是施襲機會。

FBI發現早於2019年，與克魯克斯有關的網上帳號搜尋過爆炸裝置的資料，包括引爆線、如何用肥料做炸彈、遙控引爆器如何運作。去年9月底，一個與克魯克斯有關的帳號曾搜尋一場在賓夕凡尼亞州的造勢活動；今年4月至7月12日，克魯克斯搜尋特朗普和總統拜登的活動資料，當特朗普一方7月初宣布在巴特勒縣造勢時，他便集中搜集活動資料，包括場地等。調查人員相信克魯克斯沒有共犯，他受混合的意識形態影響，已確定網上一些反猶太主義言論與克魯克斯的一個相關帳號有關。

特朗普指拜登賀錦麗需負責 克魯克斯埋伏在會場附近的建築物屋頂6分鐘，向特朗普開了8槍。特勤局狙擊手開了一槍命中克魯克斯，當地警員亦開了一槍，沒有擊中他。FBI公開了4張新相，一張是從涉事屋頂檢獲、槍手使用的AR型步槍，有一個可伸縮的後槍托和一個安裝在導軌上的光學瞄準鏡。第二張相片是屬於克魯克斯的一支已拆卸步槍，以及他在集會現場背的黑色背包。第3張照片是在克魯克斯汽車後車廂發現的兩個簡易爆炸裝置。第4張拍攝到一個空調裝置，他以此爬上埋伏建築物的屋頂。

特朗普周二受訪時指，拜登與副總統賀錦麗要為他遭遇暗殺的事負責，直指：「我認為某種程度上，這是拜登和賀錦麗的錯。我是他們的競爭對手，而他們將整個政府武器化來對付我，動員整個司法部來找我麻煩，他們對我的人身安全並不太感興趣。」本報綜合報道

特勤局狙擊手在屋頂上。 克魯克斯