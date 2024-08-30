以色列約旦河西岸反恐 釀10巴人喪生

行動目的挫敗基礎設施

報道指，今次是重大的聯合行動，以色列派出無人機、推土機、軍隊、安全部隊、邊境警察及一支精銳臥底部隊。以色列外交部長卡茨表示，行動目的是挫敗伊斯蘭-伊朗恐怖主義基礎設施，並聲稱伊朗正在努力建立針對以色列的東部戰線，以方必須像處理加薩地帶恐怖主義基礎設施一樣應對威脅，包括暫時疏散巴勒斯坦居民及採取任何必要措施。他形容，無論從何種角度和目的來說，這都是一場戰爭，以色列必須勝利。以軍指，已經確定了伊朗把武器和爆炸物走私到約旦河西岸的系統性戰略，杰寧和圖勒凱爾姆過去一年就發生了150多宗槍擊和炸彈襲擊。