以色列約旦河西岸反恐 釀10巴人喪生
【本報綜合報道】以色列國防軍聯同國家安全局於周三連夜在約旦河西岸北部城市杰寧和圖勒凱爾姆進行大規模反恐行動，造成10名巴勒斯坦人死亡。
行動目的挫敗基礎設施
報道指，今次是重大的聯合行動，以色列派出無人機、推土機、軍隊、安全部隊、邊境警察及一支精銳臥底部隊。以色列外交部長卡茨表示，行動目的是挫敗伊斯蘭-伊朗恐怖主義基礎設施，並聲稱伊朗正在努力建立針對以色列的東部戰線，以方必須像處理加薩地帶恐怖主義基礎設施一樣應對威脅，包括暫時疏散巴勒斯坦居民及採取任何必要措施。他形容，無論從何種角度和目的來說，這都是一場戰爭，以色列必須勝利。以軍指，已經確定了伊朗把武器和爆炸物走私到約旦河西岸的系統性戰略，杰寧和圖勒凱爾姆過去一年就發生了150多宗槍擊和炸彈襲擊。
哈馬斯籲全面動員對抗
巴勒斯坦自治政府譴責以色列的侵犯和罪行，特別是加薩的種族滅絕戰爭及針對西岸北部的襲擊。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯呼籲全面動員對抗佔領者及定居者，直指以色列行動是廣泛的，使用大量軍事力量並輔以無人機和戰機空襲，蓄意破壞基礎設施。伊斯蘭聖戰武裝組織斥責以軍全面侵略約旦河西岸。
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