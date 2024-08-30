Telegram始創人捲多罪 准4339萬保釋 不得離法
【本報綜合報道】通訊應用程式Telegram的俄羅斯裔始創人杜羅夫被拘留4日後，法國檢察當局周三把案件轉交法院處理。
法官指示立案調查，杜羅夫准以500萬歐元（約4,339萬港元）保釋，每周要向警方報到兩次，不得離開法國。
相關罪行可處10年監禁
檢方表示，杜羅夫涉嫌串謀販毒、侵害兒童、詐騙及容許非法交易等罪名遭檢控。相關罪行最高可判監禁10年及罰款50萬歐元（約434萬港元）。
杜羅夫在上周六入境法國巴黎的時候被捕，涉嫌縱容平台上犯罪行為。
Telegram其後發表聲明，批評聲稱某個平台或其擁有者應為平台上的濫用行動負責是荒謬，並強調杜羅夫「沒甚麼不見得光」。
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