Telegram始創人捲多罪 准4339萬保釋 不得離法

【本報綜合報道】通訊應用程式Telegram的俄羅斯裔始創人杜羅夫被拘留4日後，法國檢察當局周三把案件轉交法院處理。

Telegram其後發表聲明，批評聲稱某個平台或其擁有者應為平台上的濫用行動負責是荒謬，並強調杜羅夫「沒甚麼不見得光」。