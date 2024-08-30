網傳1.8萬解放軍入俄 內媒闢謠

【本報綜合報道】俄烏戰事持續之際，抖音等社交平台近日廣泛流傳說法聲稱，中國部署了第一批援助俄羅斯的軍隊，總計三個師共1.8萬人。相關影片發布者向內媒澄清，影片於哈薩克斯坦境內拍攝，與中國人民解放軍沒有關聯。

指影片於哈薩克拍攝 內媒昨日報道，海外社交平台上還有多張圖片聲稱，解放軍醫療隊已正式進入俄羅斯庫爾斯克參與救援。影片顯示，沙地上整裝待發的陸軍士兵身穿沙土色迷彩服，雙臂兩側貼有袖章，帽子中央有被翅膀半包圍的五角星模樣圖案。內媒經反搜、比對發現，這些袖章的外形、圖案及服裝款式與哈薩克斯坦陸軍野戰服的特徵匹配，軍帽圖案及款式相符，環境也符合哈薩克自然地貌。

內媒聯絡影片發布者王以碑，對方稱無法找到影片來源，但可確認攝於哈薩克，片中士兵不是解放軍，並已刪片。至於中國醫療部隊進入庫爾斯克參與救援的說法，內媒經反搜發現，相關文字圖片使用的素材早在2020年已出現，認為不能作為解放軍入俄作戰的依據。