CIA料烏續佔庫州 俄倘反攻將吃苦頭

烏軍越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的行動持續，美國中央情報局（CIA）副局長科恩（David Cohen）周三指相信烏軍有意在一段時間內保留所奪取的俄羅斯領土，俄羅斯總統普京肯定會下令反攻，但將是一場苦戰。

科恩表示，烏軍佔領庫爾斯克州近780平方公里土地，其意義仍有待觀察，雖然基輔表示無意吞併已佔領的俄羅斯領土，惟烏軍正在築構防線，似乎打算在一段時間內保留部分俄羅斯領土。他認為普京不得不應對俄羅斯領土喪失在本國社會引起的反應，俄方會發起反攻試圖奪回落入烏軍手上的領土。他續稱，烏軍成功反攻庫爾斯克州有可能稍微改變衝突的動態，而俄羅斯在烏克蘭東部頓涅茨克地區緩慢推進，俄軍在部隊和裝備方面付出了巨大代價，未知能否佔領烏克蘭重要後勤中心城市波克羅夫斯克，但歸根究柢，對俄羅斯來說這一切都不會在戰略意義上改變遊戲規則。

澤連斯基稱壓力轉移到俄 烏克蘭總統澤連斯基同日透露，烏軍持續奪取俄羅斯領土並俘獲俄軍士兵，現在所有壓力都轉移到俄羅斯，他們不能再加強對頓涅茨克的攻勢。

他聽取了烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基的匯報，頓涅茨克戰況極其艱難，主要俄軍攻勢和部隊都集中在該區，特別是波克羅夫斯克。

中國外交部發言人林劍昨日指，當前國際社會普遍擔憂烏克蘭危機進一步升級外溢，認為當務之急是推動局勢降溫，呼籲各方遵守戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火的原則，避免採取可能使局勢再升級的行動。匈牙利外長西雅爾多則指，布達佩斯反對使用遠程武器打擊俄羅斯境內目標，形容此舉會帶來衝突嚴重升級的風險，匈方將在歐盟成員國外長和防長會議上捍衞和平立場。

俄向女子監獄抗烏守軍授勳 另外，俄羅斯庫爾斯克州代州長斯米爾諾夫周二表示，曾在一座女子監獄據守並抵抗烏軍的俄軍部隊獲頒勳章。俄羅斯聯邦偵查委員會昨日稱，俄國防部前副部長波波夫因涉嫌欺詐被捕。此外，普京在6月17日簽署命令，解除波波夫國防部副部長職務，同時將波波夫退出現役。本報綜合報道