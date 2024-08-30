韓電池廠大火殺23人 工廠代表被批捕

【本報綜合報道】南韓企業Aricell在京畿道華城的鋰電池製造廠在今年6月大火，造成23人死亡，包括17名中國公民。Aricell工廠代表朴淳瓘等人於周三被批捕。這是南韓自前年實施《重大災害處罰法》以來，首次有企業代表被批捕。

韓媒昨日報道，水原地方法院周三下午表示，朴淳瓘涉嫌嚴重違反《重大災害處罰法》等法律，並對其簽發逮捕令。法院還以同樣理由對涉嫌違反《產業安全法》和《派遣法》、業務過失致死等的該廠總管本部長、朴淳瓘之子朴重彥簽發逮捕令。對於人力供應企業韓信DIA的經營者鄭×和Aricell安全管理組長朴×，法院以毀滅證據和逃跑風險不足為由，未簽發逮捕令。

涉趕交貨期 用非熟練工 僱傭勞動部於上周五以違反《產業安全法》及《派遣法》等嫌疑，對朴淳瓘、朴重彥和鄭×申請逮捕令，警方也以業務過失致死等嫌疑對朴重彥和朴×申請逮捕令。檢方認定上述人士的犯罪嫌疑和逮捕理由得當，並向法院申請逮捕令。調查顯示該廠為趕交貨期，在生產線中非法使用非熟練工，並由此產生電池次貨，引發事故。