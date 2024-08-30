日本現搶米潮 當局稱沒必要發放庫存

【本報綜合報道】日本面對颱風等天災接連而來，稻米失收，出現本年度的「令和米荒」，導致民眾恐慌性搶米，供不應求。民間要求政府發放白米庫存的呼聲甚高，農林水產省表示反對，並指民間尚有白米存貨，下月新米上市也將緩解現況，發放庫存反而會影響供求和導致米價下跌。

各地超市出現白米搶購潮，部分推出限購措施。日本米農擔心新一批稻米未收成前，便被超強颱風珊珊摧毀稻田，紛紛提前收割。大阪府知事吉村洋文日前指出，市面約八成超市等都大米斷貨，要求農林水產省發放白米庫存。農林水產大臣阪本哲志周二回應稱要慎重考慮，認為目前沒有必要。

農林水產省認為，業界有庫存而不擺出售賣，原因在於8月盂蘭盆節前後，民眾為防備地震和颱風而恐慌性囤米，導致各大超市白米斷貨，加工精米卻因假期物流停滯而暫時未及運抵，已要求業界加速處理。另外即使決定發放白米庫存，農林水產省也需進行公告、宣傳、競標等程序，需時幾周上架，不會突然出現白米缺貨情況。

泰糯米銷售增4成 白米短缺下，泰國生產的糯米成為民眾另一選擇，8月銷售額反而增加四成。根據日本農林水產省公開資料，今年6月底白米庫存為156萬噸，比去年同期減少20%，是1999年有紀錄以來的最低水平。日本對上一次發放白米庫存，是2012年在福島核事故時，曾釋放出4萬噸。