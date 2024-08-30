風暴抵日 九州20萬戶供電停 愛知縣5口家3喪命

另有一死 廣泛暴雨下陸空交通嚴重受阻 風暴「珊珊」於日本時間昨晨8時在鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸後，由超強颱風減弱為強颱風，但仍然帶來狂風暴雨，多地出現災情，當局呼籲北九州逾10萬人避難。截至昨午，全國造成4人死亡、包括愛知縣的一家三口，以及最少85人受傷、一人失蹤。現時珊珊緩慢地向本州移動，或為西日本帶來長時間影響。

珊珊登陸後以每小時15公里的緩慢速度持續北上，中心最大風速為每小時216公里，瞬間最大風速為每小時252公里。氣象廳預測，九州南部在截至今天早上的48小時內，降雨量將達到1,100毫米。宮崎縣美鄉町南鄉截至昨天上午7時的48小時內降雨量達697毫米，超過往年平均一個月的降雨量，鹿兒島縣肝付町前田的48個小時降雨量為550.5毫米，是往年平均一個月降雨量的1.7倍。宮崎縣、鹿兒島縣、熊本縣、大分縣、愛媛縣、靜岡縣發生山泥傾瀉的風險極高，部分地區發出警報，有地區出現洪水。截至昨日傍晚6時，九州7個縣超過20.3萬戶家庭因颱風停電。

大批新幹線航班取消 珊珊來勢洶洶，日本多地陸空交通受阻。九州新幹線周三晚開始暫停運行熊本站至鹿兒島中央站之間，昨晨8時開始全線停駛。西九州新幹線昨日全天停運，東海道新幹線、山陽新幹線亦在部分區間減速運行，可能因應情況停駛。航空交通方面，許多往返九州和四國機場的航班取消，日本航空昨日共取消265個航班，全日空共取消173個航班，捷星航空、天馬航空等亦取消部分航班。

愛知縣蒲郡市竹谷町周二晚上發生山泥傾瀉，一幢民宅被埋，屋內當時有一家五口。日媒昨指，該家庭已全數被發現，其中兩男一女死亡。遇難者是同為70多歲的戶主夫婦，以及他們的30多歲兒子，另外兩名40多歲的女兒則受傷。九州不少超市、便利店暫時閉門謝客，鹿兒島、宮崎、大分和熊本縣等共約2,200間便利店暫時關閉。日本郵政暫停鹿兒島縣、宮崎縣、熊本縣、長崎縣的郵局營運。電器生產商日立製作所、三菱電機公司亦宣布各自暫停山口縣及熊本縣工廠運作。豐田汽車公司昨天至今天暫停國內全部14間工廠營運。受颱風影響，部分地區手機出現無法連線或連線困難。

宮崎市疑刮龍捲風 在宮崎市，周三中午至昨天早上有多達160多宗受災通報，當地更刮起疑似龍捲風的強風，造成部分地區停電、民宅玻璃窗碎裂、冷氣機墜落等。從電視台畫面可見，市內建築物的窗戶玻璃碎裂、外牆破損、雜物散亂在道路。恒久地區有民宅周邊的門和柵欄被吹毀，冷氣的室外機遭強風吹落砸毀。氣象台警告，未來大氣狀態仍會非常不穩定，容易產生龍捲風，呼籲民眾保持警戒。本報綜合報道