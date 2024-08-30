多次捐血者未獲優先輸血 處分多人

【本報綜合報道】曾一年捐8次血的河北省廊坊市市民李先生反映，近日在醫院接受手術需要緊急輸血，卻被告知由於他近期沒捐血，不能獲得優先輸血服務。廊坊市衞健委周二通報，廊坊市中心血站和霸州市第二醫院對此事均負有責任，已對多名責任人作出處分。

一年捐8次 被指證明過期 據廊坊市衞健委通報，8月15日晚，李先生於霸州市第二醫院接受手術，由於貧血達不到手術條件，前期需進行輸血治療。醫院隨後兩日向廊坊市中心血站申請用血，先後兩次為李先生輸血800毫升。惟李先生需要繼續輸血時，被醫生告知因近期無捐血紀錄，以往的證明已過期，遂無法優先調血。當局認為中心血站與醫院均未顧及該患者為終身免費優先用血權益人，給患者帶來極大不便。廊坊市衞健委責成相關單位立即整改，同時做好後續診療服務和用血保障工作。李先生已於周一完成手術，恢復情況良好。

經查實，廊坊市中心血站和霸州市第二醫院存在資訊共享機制不健全、工作人員對獻血者優先用血政策掌握不準確，與患者溝通時方法不得當、缺乏關愛等問題。廊坊市衞健委已對血站負責人進行誡勉談話，對供血科科長給予政務警告處分；對醫院主要負責人、分管負責人給予政務警告處分，對輸血科主任給予黨內警告處分，對主管醫生給予政務警告處分。