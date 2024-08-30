單帳號月購7000票 博物館揭黃牛新招

內地博物館網上預約系統的黃牛搶票問題嚴重，內媒周二報道，早前四川省三星堆博物館出現一個帳號一個月預約7,000次的異常現象。原因是三星堆博物館的門票系統沒有規定一個帳號一天限買多少票，也就是說，一個帳號只要用不同的身份證資料，即可以大量購票。

由高頻刷新改用模擬IP 在各種技術手段面前，黃牛不斷變換花樣，三星堆博物館技術部門也在想方設法應對。該館工作人員張淞表示，一種外掛採用機器刷票的方式，刷新頻率會比普通的用戶高很多，甚至能達到99.9%，普通人（正常購票的請求）可能只佔0.1%。該館逐步去識別這種高頻刷新的行為之後，對其IP和帳號進行限制，控制黃牛搶票等狀況。

黃牛隨後出現了一種新的搶票方式，就是採用模擬IP。張淞表示，曾發現一個帳號模擬了一萬多個IP，以很低頻率訪問該館後台系統，看起來就像一萬多個人在買票一樣。館方發現很多帳號實際上是沒有實名認證，也沒有綁定銀行卡，館方遂再一次對這些帳號進行限制。

推夜場方便未預約旅客 工作人員介紹，博物館和黃牛持續對抗，目前能夠保證絕大多數的普通觀眾，能夠在放票的第一時間買到票。此外，針對已來到博物館、但未曾提前預約的旅客，三星堆博物館在暑期推出夜場服務，增加參觀場次，延長開放時間到每晚8點。夜場門票每天下午5時開售，讓遠道而來的遊客不至於白跑一趟，遺憾而歸。本報綜合報道

張淞