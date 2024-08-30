神州網民11億 青少長者成生力軍

該報告顯示，上半年域名、IP地址等互聯網基礎資源不斷豐富，為互聯網行業運行和蓬勃發展提供堅實支撐，域名總數達3,187萬個，其中國家頂級域名「.CN」數量為1,956萬個，佔61.4%，連續10年位居全球第一。國內互聯網行業上半年保持良好發展勢頭，數碼消費激發內需潛力，數碼應用釋放創新活力，更多人群接入互聯網，共享數碼時代的便捷和紅利。

報告亦顯示，國內數碼訊息基礎設施持續穩固，數碼惠民利民服務廣泛開展，有力推動網民規模增長。數據顯示，國內新增742萬名網民，以10至19歲青少年和「銀髮族」為主，前者佔新增網民的49%，50至59歲、60歲及以上群體則分別佔15.2%和20.8%。此外，以舊換新消費、在線服務消費成為消費亮點，移動支付便利化程度不斷提升，網絡影片行業亦蓬勃發展，微短劇逐步走向規範。