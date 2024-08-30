華能源轉型 料2060年前實現碳中和

【本報綜合報道】國務院新聞辦公室昨日發布《中國的能源轉型》白皮書，指出中國制訂了中長期發展規劃，到2035年將基本實現社會主義現代化，能源綠色生產和消費方式廣泛形成，非化石能源加速向主體能源邁進，新型電力系統為能源轉型提供強大支撐；到本世紀中葉將全面建成清潔低碳、安全高效的新型能源體系，支撐2060年前實現碳中和目標。

白皮書指出，加速能源轉型發展，實現能源永續利用已成為各國共識，中國能源轉型立基於高品質發展，加速建構清潔低碳、安全高效的新型能源體系，為經濟社會發展提供強大的能源保障。此外，中國着眼於生態文明建設，加速形成節約高效、綠色普惠的能源消費新模式，協同推進降碳減污擴綠增長，推動實現人與自然和諧共生；並服務於構建人類命運共同體，持續深化綠色能源國際合作，積極做全球能源轉型的推動者。