體育總局：堅決遏制飯圈亂象

【本報綜合報道】國家體育總局周三舉行專題工作會，整治體育領域「飯圈（粉絲圈子）」亂象。體育總局局長高志丹表示，要堅決遏制體育「飯圈化」愈演愈烈態勢，堅決剷除畸形飯圈文化在體育領域滋生滋長的土壤和條件，為體育強國建設戰略目標實現營造穩定而有利的發展環境。

高志丹指出，飯圈亂象嚴重擾亂體育工作秩序、破壞體育行業聲譽、損害體育戰線形象，嚴重扭曲體育精神、消解體育價值、弱化體育功能，已成影響體育事業健康發展的重大風險因素。他強調，體育工作者要堅持「做好自己」，走正道、樹正風、揚正氣；運動員要有正確人生觀，理智看待名利問題；領導幹部要有正確政績觀，腳踏實地推動運動項目正向發展；體育事業要有正確發展觀，時刻防範體育受逐利性價值觀影響，高度警惕過度商業化傾向。

提出6個加強 高志丹要求，整治飯圈亂象必須主動擔當作為、狠抓常態長效，推動形成全系統協同配合、聚焦發力的綜合治理格局。

他提出「六個加強」，包括加強黨的領導，壓緊壓實各部門各單位黨組織主體責任；加強隊伍管理，緊盯可能誘發飯圈亂象的事項、環節、要素；加強日常教育，健全運動隊和運動員人文關懷機制；加強宣傳引導，鞏固主流思想輿論共識；加強風險防控，全面加強運動員安全保障和隱私保護；加強多方聯動，凝聚有效防範飯圈風險、依法打擊飯圈亂象的工作合力。