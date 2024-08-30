京華城案 台議員欲赴港被捕 柯文哲卸黨主席職務

容積率暴增到840% 疑存賄賂情況 台灣民眾黨主席柯文哲捲入司法風暴，包括假帳爭議、台北市長任內涉京華城改建案、北投士林科技園區地上權設定案等。台北地檢署偵辦京華城案並查出陳情過程涉賄，周二拘提台北市議員應曉薇，昨日對應曉薇、威京集團主席沈慶京聲請羈押禁見。柯文哲宣布請假3個月，暫卸黨主席職務。

威京集團旗下京華城的容積率於柯文哲任市長時暴增到840%，遭外界質疑護航業者，台北檢方今年5月分案偵辦，已將柯文哲等人列為貪污被告。調查發現，京華城與應曉薇間疑有賄賂情況，另發現她周二晚欲搭飛機前往香港，檢察官緊急指揮廉政署將她拘提到案。廉政署周三兵分48路搜索威京集團、台北市議會及沈、應等人住所，並約談6名被告及12名證人，京華城董事長陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃及助理陳佳敏獲准交保，助理吳順民遭聲押禁見。

政治獻金涉虛報 黃珊珊：無貪瀆 柯文哲周三與前立委蔡壁如、前秘書長謝立功與周台竹等幕僚開會，民眾黨昨日召開「政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」。針對政治獻金虛報質疑，時任競選總幹事的黃珊珊表示，經過兩周查對後，分為支出漏報210筆、近1,624萬元（新台幣‧下同，約396萬港元），以及支出短報130筆、約313.5萬元（約76.5萬港元），共計1,937.5萬元（約472.5萬港元）。她強調，這些支出都用在選務，有實際支出，這些憑證不需要虛報，核查確認金額相近、並無貪瀆情況，將向監察院補正，撤銷虛報金額。

柯文哲昨日在會上鞠躬道歉，並宣布請假靜待該黨中評會調查。他表示，他必須為這些風波負最大責任，因個人思慮不周，賠掉了財政紀律，也讓大家失去對他跟民眾黨的信任，要反省自己到底還能不能帶領這個黨、能不能給支持者願景和繼續前進的力量。若中評會作出停止柯文哲職務甚至開除黨籍處分，民眾黨將失去唯一領袖，謝立功承認目前沒人能接班。本報綜合報道