兩岸國際

陸與西方經貿緊張 台憂技術被竊

台灣陸委會近日舉行諮詢委員會議，有與會委員提醒，在大陸與西方國家經貿關係趨於緊張之際，對台人才挖角及竊取核心技術行為恐更頻密，台灣應避免成為民主陣營技術及人才外流的破口。部分委員又指，大陸過去無效及過度基建，導致地方財政狀況惡化，非但沒帶來實質效益，還透支財政。（綜合報道）
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