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中美商務部下月開會洽廣泛議題
內地官媒昨日報道，經中美雙方商定，兩國商務部擬於下月7日在天津舉行工作會議。雙方將就各自經貿政策關切、企業訴求和務實合作等廣泛議題深入交換意見。據報，今次是中美商貿工作組第二次副部長級會議，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文將與美國商務部副部長拉戈共同主持。（綜合報道）
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