北京香山論壇與會人數再創新高

第十一屆北京香山論壇將於下月12日至14日舉行，中國國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙昨日表示，各項籌備工作現已基本就緒。截至前一日，已有90多個國家、國際組織官方代表團確認出席，與會人數和層級再創新高。（綜合報道）