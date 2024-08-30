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北京香山論壇與會人數再創新高
第十一屆北京香山論壇將於下月12日至14日舉行，中國國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙昨日表示，各項籌備工作現已基本就緒。截至前一日，已有90多個國家、國際組織官方代表團確認出席，與會人數和層級再創新高。（綜合報道）
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