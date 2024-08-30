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寧德時代被要求列美國防黑名單
美國參議院情報委員會副主席魯比奧和眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾，周三要求美國國防部，把中國電池製造商寧德時代（CATL）列入與中國軍方合作的企業限制清單。專家表示，被列入清單意味涉事公司不能獲得美國軍方合同，而且會面臨重大聲譽風險。（綜合報道）
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