二階俊博訪北京 王毅冀日理性對華

中國外交部聲明指，王毅讚賞二階俊博長期以來積極投身中日友好事業，表示中日是一衣帶水的鄰居，堅持和平共處、世代友好、互利合作的大方向符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。王毅指出，中日領導人重新確認全面推動戰略互惠關係，一致同意建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為雙邊關係發展提供戰略指引。他稱，當中日關係處在承前啟後、不進則退的關鍵階段，希望日方建立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落實，中方願同日方共同推動中日關係沿正確軌道持續健康穩定發展。