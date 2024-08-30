二階俊博訪北京 王毅冀日理性對華
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周三在北京會見到訪的日本「日中友好議員聯盟」會長二階俊博一行人。
中國外交部聲明指，王毅讚賞二階俊博長期以來積極投身中日友好事業，表示中日是一衣帶水的鄰居，堅持和平共處、世代友好、互利合作的大方向符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。王毅指出，中日領導人重新確認全面推動戰略互惠關係，一致同意建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為雙邊關係發展提供戰略指引。他稱，當中日關係處在承前啟後、不進則退的關鍵階段，希望日方建立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落實，中方願同日方共同推動中日關係沿正確軌道持續健康穩定發展。
二階俊博及日本各黨派代表表示，將繼續致力於穩定和改善日中關係、促進民間交往和立法機構交流、增進相互了解和世代友好，推動日中兩大鄰國共同發展、共同進步。
堅決禁止進口日水產品
日媒報道，雙方就中國解放軍軍機日前首次侵犯日本領空、福島第一核電站核污水排海、台灣突發事態、中國拘留日本人等問題交換意見。針對中方禁止進口日本水產品，王毅僅重申一貫立場。對於日本和台灣有人主張「台灣有事就是日本有事」，王毅直指台灣是中國的一部分、是內政問題，這是傷害中國人民感情的表述。
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