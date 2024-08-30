夏立言訪陸晤宋濤 促兩岸合作

宋濤表示，陸方將繼續完善促進兩岸融合發展的制度和政策，為廣大台胞參與強國建設、民族復興偉業開闢更廣空間。他願與國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上加強交流合作，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，推進祖國統一、民族復興。夏立言表示，兩岸同屬中華民族，做道道地地的台灣人和做堂堂正正的中國人完全可以相容。