美台商會料特朗普當選 對台軍售勢寬鬆

【本報綜合報道】美國前總統、共和黨總統候選人特朗普早前向美媒表明，台灣應向美國支付「保護費」，引起外界關注未來政府對台方針。美台商業協會會長韓儒伯周三表示，如果特朗普當選，對台軍售將更寬鬆；如副總統、民主黨總統候選人賀錦麗當選，則料保持軍售節奏，態度更謹慎，對台軍售在很大程度上受限。

賀錦麗則延續拜登謹慎態度 美國智庫全球台灣研究中心周三上午舉辦「評估台灣國防生產力及戰略」研討會，韓儒伯、美國國防部前助理部長格雷格森（Wallace Gregson）等人出席。韓儒伯指出，考慮到特朗普過去處理對台軍售的方式及對台灣防務的看法，如他再入主白宮，將回到對台軍售更寬鬆的環境，其作風是向全球投入更多設備，並施壓盟友購買更多軍備。他又預計，賀錦麗對台軍售作風將延續拜登路線，拜登政府執政以來的紀錄顯示，對台軍售幾乎以彈藥為主，但認為是正確方向。

韓儒伯提到，台灣在全球市場上取得技術的限制已放寬，歐洲及以色列公司以前所未見的方式參與其中，技術正流向台灣。格雷格森則認為，美國會為台灣而戰，重點在於如何協防，如大陸試圖封鎖台灣，美國也可在另外7個海峽封鎖大陸，而非近距離封鎖。美國、日本、澳洲合作處理「台灣有事」方面，他指3國會制訂戰術及程序，在緊急的情況下將會非常實用。