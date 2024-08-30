傳華圖接觸特朗普競選團 吃閉門羹

【本報綜合報道】美國將於今年11月大選，英國《金融時報》昨日引述多名知情人士報道，中國政府試圖透過前駐美大使崔天凱等官方人士和中國學者，與美國共和黨總統候選人、前總統特朗普的競選陣營人員建立關係，但都吃了閉門羹。

知情人士透露，中方派遣崔天凱試圖聯絡特朗普競選團隊的人，但基本上都不成功，崔天凱於特朗普政府時期出任駐美大使，與特朗普女兒伊萬卡及女婿庫斯納建立了關係，是在華盛頓擁有廣泛人脈的中國官員之一。威爾遜中心基辛格中美研究所所長戴利（Robert Daly）表示，崔天凱是一位出色的使者，但華盛頓形勢已改變，質疑特朗普團隊現時與崔天凱會面有甚麼好處，任何討論都可能被解讀為中方企圖施加影響。

學者：會面幾乎沒好處 美國優先政策研究所中國政策倡議主席耶茨（Steve Yates）亦認為，特朗普團隊與中方官員會面幾乎沒有好處，特朗普對華立場眾所周知，雙方會面有被誤解的風險，特朗普競選團隊成員和代理人的紀律也比2016年大選時高。

除了中國，其他國家亦試圖與特朗普競選陣營建立聯繫，避免犯下跟2016年時忽略特朗普勝選機會而沒有提前培養關係的錯誤。特朗普的顧問則尋求避免重演2016年大選的通俄風波，部分人士擔心會見中方官員可能會損害他們在未來政府的工作機會，以及影響日後的安全許可申請。報道引述一名熟知崔天凱想法的人士指，中方最不想就是令任何特定的美國人士感到不舒服，或者是做了會令人以為中方干預選舉的事情。