華領導人晤沙利文 冀中美正確相處

美國安顧問另見張又俠 談及台海局勢 美國白宮國家安全顧問沙利文的3天訪華行程昨日踏入尾聲，他昨晨與中央軍委副主席張又俠舉行會談，是張又俠首次與拜登政府官員見面。國家主席習近平同日下午在北京人民大會堂會見沙利文。他指出，希望中美找到正確相處之道；沙利文則表示，拜登期待未來數周與習近平接觸。

習近平與沙利文會面時指出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。他認為，中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。他指出，雖然中美兩國各自情況和中美關係都發生很大變化，但中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒變。他希望美方與中方相向而行，以積極理性態度看待中國和中國發展，視彼此發展為機遇而非挑戰，共同找到正確相處之道。

沙利文稱無意以台遏陸 沙利文在會上表示，美方希望同中方繼續保持戰略性溝通，找到美中兩國和平共存、美中關係持續發展的辦法，又指拜登期待不久能有機會再次同習近平溝通。沙利文重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟體係反對中國，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。美方「一個中國」政策沒有改變，無意將台灣問題作為遏制中國的工具。

中國國防部公布，張又俠向沙利文表示雙方要落實兩國元首共識，推動三藩市願景轉為實景，中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待，希望美方在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力。美方應校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，實際尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。

張又俠強調，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係政治基礎中的基礎，以及中美關係第一條不可逾越的紅線。中方始終致力於維護台海和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容，堅決反「獨」促統是中國人民解放軍的使命職責所繫，對「台獨」勢力的肆意挑釁，中方必須予以反制。中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散播涉台假敍事。雙方也就其他問題交換了意見。

皆有責任防競爭變衝突 白宮發聲明指，沙利文在會上強調了中美兩國有責任防止競爭變成衝突或對抗，雙方重申兩軍定期溝通的重要性，這是中美領導人在去年11月三藩市峰會指示的保持高層外交和開放溝通管道努力一環。沙利文和張又俠對過去10個月以來持續、定期的兩軍溝通所取得之進展表示認可，兩國計劃在不久的將來舉行戰區司令員電話會議。沙利文提及兩岸和平與穩定的重要性、美國對南海航行自由的承諾、對中國支持俄羅斯國防工業基礎的擔憂、避免網絡空間誤判和升級的必要性，以及持續努力在加薩地帶達成停火協議。

中國外交部發言人林劍昨日被問及中美領導人會否通話或會晤，他回應指王毅與沙利文展開戰略溝通時，已討論中美元首近期展開新一輪互動，暫無其他可補充訊息；又指中美同意繼續落實兩國元首三藩市會晤的重要共識，展開應對氣候變化的合作，包括美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔下周訪華。另被問到拉美多國近期紛紛對美國干涉內政行為表達不滿和抗議，林劍指美國骨子裏的霸權主義和強權政治遠未消失，這種強權政治的逆流不得人心。本報綜合報道