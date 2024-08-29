緬甸瀕臨內戰 中國介入抑制

緬甸北部果敢地區的地方武裝與其餘兩地（若開邦、德昂）的地方武裝組成「三兄弟聯盟」，於2023年10月發起叛變，攻擊政府軍的陣地。在中國斡旋下，今年1月雙方達成昆明和平協議停火。但6月戰火再起，全面衝突，緬軍潰敗。8月初攻佔緬北城市臘戍，宣布成立「緬甸聯邦第一特區人民政府」，顯然是另立政府與全國掌政的軍人政府對抗。

果敢自稱為緬甸民族民主同盟軍，一方面支持昂山淑姬政府在2021年軍事政變逃亡的民族團結政府勢力，另一方面號召緬甸其他的地方武裝一起叛亂，但武裝主力還是同盟軍，較大勢力的地方武裝都持觀望態度，並沒有與同盟軍合作攻擊緬甸政府軍，而軍人政府似已失去民族地區的控制權。有說緬甸現況有類於1948年獨立後初期各族動亂的情況，是第二次大動亂，甚至正由同盟軍推動帶領全國內戰。

同盟軍勢如破竹 攻佔臘戍，已超越果敢傳統地區，進入緬甸與中國貿易及交通線上的重要城市（人口約80萬），由此控制中緬的邊境貿易，特別是重要的翡翠和木材走私，而且由此南下，目標會是緬甸第二大城市曼德勒。攻佔臘戍時，緬軍的東北軍區全線潰散，助長了同盟軍的氣燄與野心。而「三兄弟聯盟」中的若開軍在若開邦亦有進展，佔據該邦頗多地區，形成南北夾攻之勢。若開邦也有來自孟加拉羅興亞人的問題，雖然對緬甸政府威脅不大，可是國際宣傳更大，也涉及印度在當地的勢力。

果敢同盟軍等以地方武裝戰勝有重武器和戰機的緬軍，令人懷疑其真正的力量來源。該部主要是華人，人員與武裝應來自華人地區，不是大陸便是台灣，後者更兼有美國因素。事實上，8月中旬，中國外長王毅在緬甸斡旋時，美國政府便與民族團結政府及地方武裝開會，公開支持它們反緬甸政府。美國在2023年已經向緬甸區政府各部提供援助，果敢同盟軍的崛起和強大的戰鬥力，與之有重大關係。

中國一直不直接介入，但和平協議破壞了，同盟軍勢如破竹，緬北形勢急轉。因此，除王毅努力斡旋外，中國南部軍區亦在邊境對接果敢地區等進行實兵實彈演習，並實行臨邊武裝巡邏，對同盟軍形成強大的壓迫，也以此來打擊國際華人媒體上果敢的政治宣傳，顯示中國絕不侵佔別國領土，建立所謂華人自治區。

研究院院長 陳文鴻