女子與河流結婚籲環保 多人響應

露絲—特朗普介紹，她想通過舉辦婚禮活動來表達對埃文河的熱愛，原本只是一個玩笑，詎料人們的反應熱烈，認為這個活動奇怪且有趣。有藝術家一直支持這項活動，並製作了一個代表河流女神的木偶，幫助人們將河流視為一種生命。紀錄片導演索耶（Charlotte Sawyer）亦被露絲—特朗普的行動吸引，於是決定將整個過程記錄下來，目前影片已製作完成，將於下月免費放映。