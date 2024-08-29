女子與河流結婚籲環保 多人響應
【本報綜合報道】英國英格蘭女子露絲—特朗普（Megan Ruth-Trump）去年與朋友齊聚布里斯托爾，宣布與埃文河結婚，藉此呼籲民眾提高警覺，防止未經處理的污水排入河流，造成環境污染。英媒周一報道，上述行動已得到愈來愈多人響應，當地水務公司亦開始着手處理相關問題。
露絲—特朗普介紹，她想通過舉辦婚禮活動來表達對埃文河的熱愛，原本只是一個玩笑，詎料人們的反應熱烈，認為這個活動奇怪且有趣。有藝術家一直支持這項活動，並製作了一個代表河流女神的木偶，幫助人們將河流視為一種生命。紀錄片導演索耶（Charlotte Sawyer）亦被露絲—特朗普的行動吸引，於是決定將整個過程記錄下來，目前影片已製作完成，將於下月免費放映。
水務公司月投3100萬處理
負責管理埃文河的威塞克斯水務公司回應稱，河流中總會存在細菌，公司一直與政府合作，提高人們對水質的認識，目前每月會投入300萬英鎊（約3,100萬港元），目標是建立更大的儲存設施，並提高廢水處理能力。
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