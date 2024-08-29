KLM接收A321neo 淘汰波音737機隊

【本報綜合報道】荷蘭皇家航空公司（KLM）周二接收首架用於短程飛行的空中巴士A321neo飛機，開始淘汰波音737機隊。KLM表示，未來幾年將投資70億歐元（約608億港元）用於新機隊，不再使用波音公司生產的飛機。

KLM計劃使用空巴A321neo飛機取代目前服役的波音737客機，並且以空巴A350飛機，取代現有長途飛行的波音飛機。至於波音則在周二公布最新的商業市場展望，預測中國有望成為世界上最大的航空旅行市場，未來20年中國將需要增加8,830架新飛機，其中約40%為老舊飛機替換，其餘60%則為各航空公司為滿足旅客飛行需求而全新增購的飛機。

在新飛機需求中，1,575架是寬體機需求，中國將擁有世界上最大的寬體機隊。波音還預測中國客運年增長率將超過5.9%，高於全球的平均增長率4.7%。

美波音757拆轆爆炸2死 另外，美國喬治亞州亞特蘭大哈茲菲爾德傑克遜國際機場的達美航空維修設施發生意外，維修人員拆卸一架波音757飛機輪胎時突然爆炸，達美航空及分判商兩名職員死亡，一人重傷。