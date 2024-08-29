澳洲逾萬建築工 抗議政府接管工會

【本報綜合報道】澳洲建築、林業和海事職工聯會（CFMEU）建築部門涉嫌犯罪滲透及腐敗等問題，遭聯邦政府日前託管有關分支，觸發工人不滿。應多個工會號召，過萬名建築工人周二罷工，在主要城市示威。被革職工會領袖宣布將在高等法院，挑戰政府接管工會法律依據。

當局指涉犯罪滲透腐敗 工人周二早上在墨爾本、悉尼、布里斯班等地發起集會，抗議政府託管決定，獲從事公共交通、電氣等藍領工會成員到場聲援。被革職的CFMEU昆士蘭省及北領地分部領袖拉夫巴爾（Michael Ravbar）形容，這是工人經歷過最大挑戰及最激烈戰鬥，呼籲全力抗爭。綠黨國會議員錢德勒-馬瑟（Max Chandler-Mather）指摘，政府利用未經證實指控來攻擊工會。維多利亞省勞資關係部長帕拉斯（Tim Pallas）呼籲工人返回工作崗位，財長查默斯敦促示威者保持和平。

早前聯合調查顯示，總理阿爾巴內塞2022年出任反對黨工黨黨魁時收過舉報，指CFMEU威脅向多間公司使用暴力，要求它們把CFMEU列作首選工會，否則禁止有關公司參與由公帑支持項目。