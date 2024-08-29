超強颱珊珊今登陸九州南 多地99萬人獲指示避難

「珊珊」昨日已增強為超強颱風，將吹襲日本九州南部鹿兒島縣，為周邊地區帶來狂風暴雨，預計今日在九州南部登陸。氣象廳昨日下午1時向鹿兒島縣（不包括奄美地區）發布最高級別的強風巨浪特別警報，料珊珊將造成數十年一遇的大規模災害，呼籲民眾保持高度警惕，遵循地方政府發布的避難指令。鹿兒島市向逾23萬人發出避難指令，宮崎縣宮崎市及都城市合共向56萬人發出避難指示。

「珊珊」昨日清晨集結於鹿兒島縣奄美市以北，受強大環流影響，中部愛知縣周一起落暴雨，新城市48小時內錄得304.5毫米雨量，是自2003年有統計以來8月最大雨量。日本西部、中部及南部共99萬人收到避難指示。

塌山泥掩木屋3失蹤 蒲郡市竹谷町周二晚發生山泥傾瀉，掩埋一幢兩層高木屋，屋內的一家5口有3人失蹤。豐田汽車宣布，日本全境14處工廠共28條生產線從昨天傍晚起停工至翌早，是否恢復生產將於今日上午決定。豐田汽車表示，暫時停工是考量到公司內外相關人員及從業人員安全。

日本航空及全日本航空公司昨日取消主要在鹿兒島機場和鹿兒島偏遠島嶼升降的122班和30班航班，其中6班是從關西機場、中部機場往返上海及曼谷的國際航班。上述兩間航空公司亦分別取消今日159班和173班航班，其中全日本航空公司已預告明日將取消16班航班。九州新幹線博多至熊本段、西九州新幹線全線、東海道新幹線和山陽新幹線不排除全線停駛。

全國51水壩預先洩洪 氣象廳召開記者會，預料珊珊將為九州南部和奄美地區帶來破紀錄暴雨，呼籲鹿兒島縣和宮崎縣警惕。珊珊向北移動時中心風力將繼續增強，預計在截至今日清晨6時的24小時內為九州南部多地帶來500毫米雨量，並為九州北部、四國、中國地區、近畿地區帶來暴雨。截至昨日凌晨5時，國土交通省安排全國51座水壩預先洩洪。本報綜合報道