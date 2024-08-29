兩岸國際

墨西哥凍結美加大使館關係

由於不滿美國及加拿大大使早前批評司法改革提案，墨西哥總統奧夫拉多爾周二宣布凍結兩國駐當地大使館關係，不過強調有關舉動僅針對館方而非國家，獲外長巴爾塞納支持。美國駐墨西哥大使館強調，美方最大限度地尊重墨方主權。（綜合報道）
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