西澳省41.6℃冬季最高溫

澳洲西澳省金伯利揚皮桑德周一錄得41.6℃高溫，創澳洲冬季最高氣溫紀錄。昆士蘭省東南羅馬最高氣溫達34℃，較過往同月平均氣溫高出11℃。有專家解釋，由於冬季時間縮短，加上較熱氣團在北部過早形成，導致氣溫上升。（綜合報道）