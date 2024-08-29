王毅再晤沙利文 籲美勿縱容菲律賓

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨日在北京，繼續與美國國家安全顧問沙利文舉行新一輪戰略溝通，討論與台灣、南海及經貿等領域有關議題。他呼籲美方不應縱容菲律賓，以及停止打壓中國。

王毅強調，台灣屬於中國，美方應當把不支持「台獨」承諾落到實處。他亦提到，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。談及南海問題時，他呼籲美國不得以雙邊條約為藉口損害中國主權及領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。沙利文則說，美中之間有分歧，有競爭，也有很多需要合作領域。他提到美國無意與中國脫鈎，亦不支持台灣獨立，包括「兩個中國」及「一中一台」，美方政策目標就是要找到讓美中關係可持續發展辦法，願同中方繼續保持戰略溝通，增進相互了解、減少誤解誤判。

數周內舉行領導人級別對話 除了上述議題，雙方亦就烏克蘭、中東及朝鮮半島等問題交換意見。王毅表示，中國始終致力於勸和促談，推動政治解決烏克蘭危機，會繼續做正確事情，美方不應向中方推卸責任，更不得濫施非法單邊制裁。此外，兩人同意繼續展開禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。

白宮同日發聲明指，中美雙方歡迎就繼續保持溝通渠道暢通努力，包括計劃在未來數周內舉行領導人級別通話。

謝鋒指中美合作是正途 中國駐美大使謝鋒周二向福布斯第六屆美中商業論壇發表主題演講，指出中美建交45年來的一條金科玉律，就是合則兩利、人民受益，鬥則俱傷、全球遭殃，合作是唯一正確選擇。中方願依相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，讓中美關係穩下來、好起來、向前走。