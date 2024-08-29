以軍加薩地道救出一人質 內塔尼亞胡祝賀

【本報綜合報道】以色列周二宣布，成功在加薩地帶南部一處地下隧道，救出了一名男人質。他是去年10月哈馬斯武裝分子突襲以色列時擄走的約250名人質之一，亦是以軍至今救出的第8名人質。

以色列國防軍表示，他們在加薩地帶南部的一次複雜行動中，於地道內發現52歲人質阿爾卡迪（Kaid Farhan Elkadi），但基於人質、部隊和國家安全問題，未有提供更多細節。阿爾卡迪被擄時，正在以色列南部馬根一間包裝廠擔任警衞。他目前情況穩定，正在醫院接受檢查，其家人獲悉後興奮地趕往醫院。

白宮歡迎質子獲救 以色列總理內塔尼亞胡辦公室表示，已致電向阿爾卡迪表示祝賀，並告訴他所有民眾都被這一消息所感動。以色列政府相信仍有108名人質在加薩，內塔尼亞胡強調正致力救出所有人質，主要透過談判和救援行動，兩者均需他們在當地的軍事存在和持續的軍事壓力。白宮歡迎阿爾卡迪獲救，稱仍決心看到包括美國公民的所有人質獲釋並與家人團聚。