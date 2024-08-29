美擬向華商品增關稅 反對聲下恐削幅度

【本報綜合報道】美國政府預計本周宣布是否對部分中國進口商品大幅提高關稅的最終決定，將是副總統賀錦麗接棒參選總統後民主黨政府首次做出重大貿易決定。美媒周二指出，在眾多行業人士強烈反對下，關稅計劃面臨強大輿論阻力，或削弱關稅最終的上調幅度。

原擬向電動車徵收100% 白宮最初表示對華新關稅於本月1日生效，但由於美國貿易代表辦公室需研究逾1,100條公眾意見，該政策被推遲至下月，本月底將作最終決定。據報道，原定計劃將對中國電動車徵收的關稅提高三倍至100%，對半導體和太陽能電池徵收的關稅提高一倍至50%，並對岸邊起重機、鋰電池和鋼鐵等其他戰略商品徵收25%的新關稅。

紐約和新澤西港表示，已向中國國企振華重工訂購8台岸邊起重機，每台價格1,800萬美元（約1.4億港元），新關稅將使每台成本增加450萬美元（約3,510萬港元），對港口資源造成沉重壓力。多名參議員呼籲對已訂購的中國起重機豁免關稅，又敦促重新考慮計劃對注射器徵收50%的關稅，擔心影響餵養初生嬰的注射器供應。分析指，該決定在政治上十分棘手，如調低關稅恐招共和黨人批評，繼續原定計劃也會引來民主黨人抱怨。