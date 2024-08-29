推翻大選案 新起訴書刪內容未減控罪 特朗普斥圖令獵巫復活

美國聯邦最高法院早前裁定，前總統特朗普享有部分總統刑事豁免權。特別檢察官史密斯周二因應裁決，就特朗普涉嫌推翻2020年總統選舉結果案提交新的起訴書，保留對特朗普的4項控罪，但刪除了部分指控的描述。

最高法院今年7月1日裁定特朗普的公職行為享有總統豁免權，指示下級法院重新考慮特朗普的案件，確定哪些行為是不能被起訴的公職行為。史密斯把原本45頁的起訴書，刪減至36頁，保留特朗普的刑事指控，包括串謀欺詐美國、串謀妨礙認證選舉結果官方程序、妨礙及試圖妨礙認證選舉結果官方程序、串謀侵犯他人權利。同時，起訴書保留對特朗普的幾項關鍵指控，包括他試圖說服時任副總統彭斯阻撓選舉認證程序。

細化特朗普涉嫌犯罪方式 起訴書修改了對特朗普指控的措詞，指他是以一個普通公民身份而不是以總統身份執行改變選舉結果的計劃，清點選舉人票的認證程序並不是特朗普之官方責任，但作為一名總統候選人，認證程序與他的個人利益相關，那就是被確認在總統選舉獲勝。起訴書亦細化特朗普涉嫌犯罪的方式，並刪除他試圖向司法部官員施壓，要求他們推翻選舉結果的指控。

特別檢察官辦公室發聲明解釋，提交新起訴書反映政府尊重與執行最高法院的判決和發回重審指示的努力。特朗普則批評史密斯提交的新起訴書仍然有舊版本的所有問題，是試圖令已死的獵巫行動復活。

小羅拔‧甘迺迪入特朗普團隊 特朗普團隊周二宣布，已故總統約翰‧甘迺迪之姪小羅拔‧甘迺迪、前民主黨夏威夷州眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）將加入特朗普的過渡團隊。小羅拔‧甘迺迪去年爭取民主黨總統候選人提名不果後退黨，轉以獨立身份競選，至上周五宣布暫停競選，轉為支持特朗普。本報綜合報道